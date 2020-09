PILDID ⟩ Kümned aktivistid viskasid särgid seljast ja aheldasid end Westminsteri väravasse

«Riigivõim mobiliseerub, et suruda maha allumatus ja kaitsta võimulolijate huve,» kritiseeris protestiliikumine Twitteris. Nende sõnul on mainitud 4-kraadine temperatuuritõus võimalik juba protestinud naiste laste eluajal.

Kokku on viimaste päevade protestide jooksul vahistatud üle 600 inimese. Muuhulgas on peaminister Boris Johnson käinud välja idee Extinction Rebellioni organiseeritud kurjategijateks kuulutamisest. See tooks neile kaasa sarnase politseijälgimise, nagu kriminaalsetele gängidele osaks saab.