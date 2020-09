Soome politseinik sai tuhandete lapspornofotode eest tingimisi karistada

Kohtu teatel oli mehe telefonides 40 000 fotot lastest, neist 20 000 olid lapsporno ja laste seksuaalse ahistamise fotod, teatab mtvuutiset.fi.

Pooltel fotodel on näha lapsi poseerimas nii, et nende genitaalid on näha. Veel oli fotosid, millel täiskasvanu kuritarvitab kinniseotud last seksuaalselt.

Lisaks telefonidele leiti mehe pilveteenusest ja arvutist veel laste pilte.

Mees eitas, et tal oleks laste vastu seksuaalset huvi.

Soome politseinik selgitas kohtus, et käis täiskasvanute meelelahutuslehekülgedel ja laadis sealt pilte oma telefonidesse, kuid ta ei saa aru, kuidas materjali seas oli ka palju pilte lastest.

Mehe sõnul oli ta kindel, et lastega seksuaalmaterjal ei ole veebis vabalt kättesaadav.

«Ta kordas mitu korda, et ta ei ole oma telefonidesse nii palju laste pilte laadinud ja ta ei ole kunagi varem näinud nii suurt kogust lastefotosid,» on kohtudokumentides.

Veel oli politseinik rõhutanud, et ta on üle 30 aasta olnud korrakaitsja ja ta senine karjäär on olnud laitmatu.

Kohtu teatel on uskumatu, et politsenikuna töötanud inimene ei saa aru, millised fotod on solvavad ja ebaseaduslikud.

Samuti ei uskunud kohus mehe selgitust, et et ta ei saanud aru oma telefoni salvestusfunktsioonidest.

«Ta tegi oma telefonidesse alamkaustad, mis sisaldasid kõnealust materjali. Seega on raske uskuda, et ta ei saanud aru oma telefonide salvestusvõimalustest ning ka sellest, et need fotod on ebaseaduslikud,» on kirjas kohtudokumentides.

Kohtu andmetel oli mehe telefonides keelatud lastefotosid aastatel 2017 – 2020. Kohus konfiskeeris mehe telefonid ja need lähevad riigile.

Oulu ringkonnakohus mõistis 10. septembril 56-aastasele mehele 70-päevase tingimisi karistuse lapspornopiltide omamise eest. Politseinik vallandati keelatud materjali omamise ja kohtu alla andmise tõttu töölt.

Kohtuotsusest ei selgu, millises politseijaoskonnas mees töötas, kuid kuritegude toimepanemise koht asub Oulu politseijaoskonna piirkonnas.