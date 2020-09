Kerli sattus laimukampaania ohvriks: oleksin pidanud olema oma sõnadega ettevaatlikum

Kerli puudutab antud teemasid alles oma avameelse video lõpus. Laulja tunnistab, et kõik mis maailmas toimub on muutnud ta hüper-valvsaks. «Ma ei usalda ühtegi allikat, ma olen mõningaid alternatiivseid allikaid jaganud,» avaldas Kerli ja lisas, et ta järgib oma sisetunnet. «Ma ei usu ühte kindlasse asja, ma küll kannan maski, kui ma pean, see pole minu jaoks probleem,» viitab Kerli koroonaviiruse pandeemiale.