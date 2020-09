Kris Jenner avaldas, kelle tegi Kardashianite tõsielusaate lõpetamine kõige kurvemaks

Tõsielusaate «Keeping up with the Kardashians» tegi globaalsed megastaarid nii Kimist kui tema perekonnast. Saate viimane, 21 hooaeg jõuab eetrisse 2021. aasta alguses.

Kuue lapse ema Jenneri sõnul on otsus saade lõpetada õige, kuid ei avaldanud kindlat põhjust, miks perekond sellise otsuse vastu võttis. Jenner lihsalt vihjas, et perekond võtab aja maha, et kõik saaks mõelda oma järgmistele sammudele nende karjääris.

«Me pidime eile meeskonnale ütlema, nii et me kõik nutsime. Aga arvan, et Khloe on see, kes seda kõige raskemini vastu on võtnud ja pole nutmist lõpetanud. Ta on nii armas ja emotsionaalne selle kõige suhtes,» avaldas Jenner.