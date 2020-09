Varalahkunud «Glee» staari lahkamisaruanne tõi päevavalgele uued detailid

Nüüd on lahkamisaruandega päevavalgele tulnud uusi detaile Rivera surma kohta, vahendab abc7.com. Aruandes oli kirjas, et pärast seda, kui Rivera aitas oma poja paati tagasi, märkas poeg, kuidas Rivera tõstis käe õhku ja karjus appi. Seejärel kadus Rivera vee alla. Varasemalt ei olnud teada, et Rivera viimaseks sõnaks jäi «appi».