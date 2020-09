Florida mees tappis autost ja apelsinimahlast alguse saanud vaidluse järel oma ema

USAs, Florida osariigis asuva Miami Beachi piirkonnas elav Luis Pages helistas pühapäeva pärastlõunal politseisse ja tunnistas, et tappis oma ema.

NBC Miami vahendab, et Luisi väitel kaotas ta lihtsalt kontrolli. Mehe sõnul vaidlesid nad emaga lõpuks nii auto kui ka apelsinimahla ning õhukonditsioneeri puldi pärast. Luisi sõnul ähvardas Miriam teda ka noaga.

Vahistamisraportis avaldatakse, et poja ja ema tüli läks lõpuks nii suureks, et Luis haaras oma taskust relva ja tulistas 59-aastast Miriamit mitu korda. Luis ei osanud tunnistust andes öelda, mitu korda ta ema tulistas, kuid avaldas, et lasi relva tühjaks.