VIDEO ⟩ Maarja-Liis Ilus oma pisibeebist: ta ei püsi väga paigal ja päris suur poiss on ka

Tema ja Fred Kriegeri peres kasvavad jaanuaris sündinud Raul ja 2,5-aastane Iiris. Maarja sõnul on kahe lapse ema olla sama tore kui ühe oma: «Aga loomulikult on selles osas raskem, et see esimene laps on ikka ka pisikene veel. Tuleb vaadata, et üks ei tunne end kuidagi kehvemini, kui neid kaks on.»



«Poiss on rahulikum, aga jõulisem, et ta ei püsi väga paigal ja päris suur poiss on ka,» seletas Maarja, et laste iseloomud on minil määral ka erinevad.