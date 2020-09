HUVITAV TEOORIA ⟩ Kuninganna meelest nurjas prints Charlesi abielu tema vanus

Charles sündis 14. novembril 1948. Ta on kuninganna Elizabethi ja tema abikaasa prints Phillipi vanim laps. Charles oli 32-aastane, kui ta 1981. aastal Dianaga abiellus. Sel ajal oli Diana vaevu 20-aastane. Väidetavalt polnud Charles nende suurest vanusevahest sugugi vaimustuses. Kuninglik ekspert Sarah Bradford avaldas isegi dokumentaalfilmis «Charles and Di: The Truth Behind Their Wedding», et prints nimetas oma pruuti «lapseks». «Ta on ülimalt ilus, ideaalne lilleke. Kuid ta on laps,» oli Charles öelnud. «Ta ei näe välja nii vana, et oleks koolist lõpetanud, veel vähem abielus.»