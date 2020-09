Endine Las Vegase strippar paljastab hirmutava põhjuse, miks ta oma ameti maha pani

Endine Las Vegase strippar Stephanie Palomares on jaganud enda kõige õudsemat kogemust, mis temaga striptiisiklubis töötades juhtus. 26-aastane ameeriklanna, kes töötas varem härrasmeeste klubis, oli sunnitud tantsimise lõpetama, sest tal tekkisid tööga seotud ohtude tõttu ärevushood.

Stephanie tunnistas, et kui ta esmalt tantsimisega alustas, siis armastas selle töö juures elavesitust ja oli uhke selle üle, et ta lõi oma klientidega tugeva suhte. Ta vahetas sageli oma klientidega telefoninumbreid ja pidas nendega kontakti ka väljaspool klubi – kuid Stephanie sõnul ei olnud see sobilik suhtlus kõigi jaoks.

Ühel korral tõi lähedane suhtlus meessoost kliendiga endaga kaasa armukadeduse: «Üks mu püsikliendi naine ilmselt nägi, et olime tekstisõnumeid saatnud. Siis ta uuris välja, mis klubis ma töötan – tuli sinna ja torkas noaga kõik minu auto rehvid katki. Ja ka oma abikaasa auto rehvid.»

Küll aga ei olnud armukade abikaasa eriti nutikas, sest ta ei teadnud, et härrasmeesteklubi parklas on tüdrukute turvalisuse mõttes kaamerad. «Rohkem ta seda enam ei teinud,» avaldas ameeriklanna.

Veidi hirmutavam olid Stephanie jaoks juhused, kus ta stripparina töötades puutus kokku jälitajatega. Üks näiteks helistas pidevalt olematute kuritegude pärast politseisse, kes siis kõnede peale naise kodu uurima läksid. Mõned aga jälitasid Stephanie't töölt koju.

Ehkki ta elas klubist umbes tunni kaugusel jälitasid mehed Stephaniet järjekindlalt. «Ühel korral märkasin kedagi, kes mulle järgnes,» kirjeldas Stephanie ja lisas, et jälitaja sõitis talle järele ka siis, kui ta 30 minutit maantee kõige aeglasemal rajal sõitis.

«Kui jõudsin kodule lähemale, otsustasin maanteelt maha sõita natuke enne enda tegelikku väljasõitu, et näha, kas auto järgneb mulle. Ta järgneski, nii et ma tõmbasin esimesse bensiinijaama, mida nägin.»

Stephanie ei tea täpselt, miks ta seda tegi, kuid teda jälitanud auto sõitis naisele järele ka bensiinijaama. «Parkisin ja tulin autost välja ning hakkasin tema poole kõndima ja tema peale karjuma, küsides, miks ta mind jälitab ja mida ta tahab,» rääkis Stephanie ja lisas, et ta tundis mehe klubist ära. Naise sõnul kobises mees talle vastu vaid «vabandust, vabandust».

Ameeriklanna ei selgita, kuidas tol õhtul olukord täpselt lõppes, kuid lisas, et pärast seda ta enam stripiklubis ei töötanud. Ehkki Stephanie töötab nüüd eranditult ainult veebis, võivad ka sellega kaasneda ohud ja mõned fännid lähevad lausa «hulluks».

«Nüüd oled sa inimeste jaoks interneti kaudu isegi suurem kinnisidee, sest nad tunnevad, et suhtlete üksühele ja oleks nagu vanad tuttavad.»

«Huvitav, kas nad teavad, kuidas selline käitumine mulle probleeme tekitab,» mõtiskles Stephanie aga lisas, et Instagram ja OnlyFans on ikkagi lihtsamad ja turvalisemad kui stripiklubid. «See on puutevaba meelelahutus ja te ei pea muretsema selle pärast, et keegi teaks teie täpset asukohta.»

Stephanie, kellel on põhilisel Instagrami kontol üle 1,7 miljoni fänni, on oma sotsiaalmeediakontod muutnud privaatseks. Küll aga on naise vägagi sensuaalsed videoklipid leidnud uue koha Youtube'is.