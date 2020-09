Kohila Sügispeol esinema pidanud Terminaator ning Shanon said korraldajalt petta ja lavale ei jõudnudki

«Tere, kallis rahvas, mul on kohutavalt kahju, et me jäime mõni minut hiljaks ja lasime bändid minema,» teatab naisterahvas, kes Kreemi sõnul on ürituse korraldaja. «Tõesti vabandan selle pärast ja me oleme valmis seda tegema uuesti. Kas te oleksite nõus tulema, või? Me lihtsalt arvestasime ühe asja valesti,» teatab ta laval ja täpsustab, et täna kontserti ei tule.