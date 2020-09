KAVAL POISS ⟩ Uudo Sepp pani mersu müüki, kuid ostjat ootab pirakas üllatus

Saare laulja küsib 2008. aasta mersu eest 5599 eurot . See on soodushind!

«Müüa mugav ökopill! Auto on puhas ja stiilne,» tutvustab Sepp masinat.

Kuulutusel on aga üks krutski, mis tõestab Sepa andekust müügimehena: nimelt tuleb autoga kaasa üks privaatkontsert. «Ostjale kaasa ka tasuta erakontsert vabalt valitud ajal ja kohas!» reklaamib muusik.

Kuigi täpsustust juures pole, võib eeldada, et kontserti tuleb andma Sepp ise, mitte ei kupelda ta kolleege.

Artist3 saidil küsib Sepp 50-minutilise akustilise kontserdi eest 1530 eurot, millest võib järeldada, et mersuostja saab päris hea diili. Vahepeal teenis muusik leiba kinnisvaramaaklerina ning paistab, et kauplemine ja müügivärk on tal kenasti selge.