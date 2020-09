Hanna Martinson (27) on püüdnud pilke näitlejana kinoekraanil ja võlunud vaatajaid laulusaates. Viimasel aastal on Hanna proovinud kätt ka saatejuhina iseäralikes teleprojektides. Kõigele sellele lisaks on Hannal edukas sotsiaalmeediakonto ja ta viib täide oma unistust lauljakarjäärist – ah jaa, käib täiskohaga tööl ka. Justkui kõigega tegelev ning alati optimistlik Hanna oli aga lapsepõlves veidi ebakindel ega taha ühel kindlal põhjusel oma tuleviku peale väga mõelda.

Optimistliku ellusuhtumise ja särava naeratusega Hanna Martinson on Kuressaarest pärit naine, kes tegeleb justkui kõigega. «Ma teen miljoneid asju ja tegelen nii paljuga, et ma ei oska ennast isegi hästi defineerida,» muigab Hanna ja avaldab, et tema jaoks on kõige ihaldusväärsem olla laulja. «Sada, tuhat, triljon protsenti on mulle kõige südamelähedasem muusika, eriti siis laulmine.»