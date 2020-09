Naistemehest sai naisemees: 5miinuse räppar Lancelot abiellus!

Algusaegadel ainult naistest ja narkost räppinud 5miinust on viimasel ajal roppustest tagasi tõmmanud ning jõudnud raadioedetabelite tippu. Sarnast leebumist võib täheldada ka varastes 30ndates räpparite eraelus, sest «igas rajoonis ja kõige naiste voodis» käinud Lancelot on sõudnud abieluranda.

Fännid on märganud, et mehe sõrmes ilutseb abielusõrmus. Lancelot kinnitas Elu24-le, et on tõesti hiljuti abiellunud.