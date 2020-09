VIDEO ⟩ Miami ülikooli koroonapositiivsed tudengid pidutsesid karantiinist hoolimata

Septembri esimesel nädalavahetusel käis Miami politsei kontrollimas mitut maja, kus elavad üliõpilased. Nii jõudis politsei ka ühte majja, kus elanud tudengid ei pidanud paljuks pidada pidu ajal, mil rahvakogunemised on keelatud, vahendas local12.com.

«See konkreetne juhtum on räige õigusrikkumine, kuid ma arvan, et enamasti on üliõpilased käitunud väga hästi,» ütles leitnant Lara Fening Oxfordi politseijaoskonnast.

Fening lisas, et see oli E. Walnut tänaval asunud maja, kuhu ülemöödunud laupäeval tuli kokku üle 20 inimese. Kui politsei maja kontrollima läks, teadsid võõrustajad, et neil on seal küll üle kümne inimese, kuid väitsid, et järgivad sellest hoolimata karantiinijuhiseid.

«Ta väljendas end kui kodus karantiinis istuvat inimest, kellele tulid lihtsalt ootamatult kõik külla,» selgitas Fening.

Kuid pärast ühe majas elava õpilase isikutunnistuse skannimist nägi politseinik oma arvutis märget, et õpilane oli vaid nädal varem saanud COVID-19 positiivse testitulemuse.

«Kui paljudel teistel inimestel on COVID?» küsis majas olnud ohvitser noormehelt.

«Neil kõigil on,» vastas õpilane ja viipas oma majakaaslaste poole. Ta lisas, et ka mõned külalised olid positiivsed.

Politsei trahvis kokku kuut meest, kellest viis olid maja elanikud ja üks külaline. Igaüks sai neist 500 dollarilise trahvi.

«Mõned peolised, kes elavad vaid üle tänava, olid samuti koroonapositiivsed,» ütles Fening.

Nüüd soovitavad võimuesindajad kõigil, kes tol nädalavahetusel seal majas peol käisid koroonatesti teha.

«Me ei tea, kas keegi teine sel peol oli COVID-19-positiivsetest elanikest teadlik, sest mõned neist lahkusid ohvitseri sealoleku ajal,» rääkis Fening.