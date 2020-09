USA endise presidendi lapselaps nõuab vanaisa säilmete üleskaevamist, et kinnitada sugulust

James Blaesing pöördus Ohio kohtu poole, kuna soovib DNA abil tõendada, et on Hardingi lapselaps, teatab apnews.com.

Mehe sõnul teeb ta seda põhjusel, et ta vanaisa päritoluosariigi Ohio muuseumid mainiks ära ka ta ema Elizabeth Ann Brittoni (Blaesing) ja vanaema Nan Brittoni.

Nan Britton ja ta tütar Elizabeth Ann Britton (Blaesing) FOTO: /AP/Scanpix

Elizabeth Ann Blaesing (1919 - 2005) oli president Hardingi ainuke laps.

Hardingi suguvõsa üks haru on presidendi säilmete väljakaevamise, uurimise ja DNA-testi vastu, kuna nende sõnul ei ole kunagi olnud kahtlust, et James Blaesing on presidendi lapselaps.

Pere teatel on DNA-testid juba kinnitanud, et James Blaesing on Hardingitega suguluses ning ta armukest Nan Brittonit mainitakse tulevikus kindlasti Warren Hardingist kõnelevatel näitustel.

Sugulased arvavad, et James Blaesingi katse vanaisa välja kaevata on vaid ettekääne, et saada tuntuks.

USA kongressi raamatukogus olevate kirjade põhjal on alust arvata, et president Warren Hardingil oli veel teine armuke, Carrie Philips. Temaga presidendil lapsi ei olnud.

Ohio kohtu teatel ei saa president Hardingi hauda koroonaviiruse pandeemia jätkumise tõttu avada ja see lükkub teadamat aega tulevikus.

Warren Gamaliel Harding (2. november 1865 – 2. august 1923) oli Ameerika Ühendriikide 29. president. Ta oli sellel ametikohal 1921–1923.

USA president Warren harding 1923. aasta fotol FOTO: akg-images/Scanpix

Warren Harding oli alates 1. juulis 1891 abielus Florence Klingiga (Harding) (1860 - 1924), kes oli 1921 – 1923 USA esileedi.