PILDID JA VIDEO ⟩ Maastikupõlengute tõttu kannatavad Oregoni elanikud: oleme lageda taeva all puupaljad

Üks neist oregonlastest, kes põlengupiirkonda tagasi läks, oli õpetaja Tracy Koa. Ta evakueeriti koos elukaaslase Dave Tanksley ja nende 13-aastase tütrega möödunud nädalal. Naine leidis nüüd kodumaja asemel rusud ja tuha, samasugune on olukord on ka ta naabritel.

«Põgnesime kodust nii, et tõmbasime kerged riided selga. Saime hiljem teada, et vaid tund hiljem põles meie kodu maani maha,» sõnas Johnson.

Nii tema kui veel teiste oregonlaste sõnul on nad pärast majade mahapõlemist lageda taeva all puupaljad ning peavad elu otsast alustama.

Tuletõrjujate sõnul on sajad inimesed oma kodus ilma jäänud. Osa inimesi keeldusid evakueerumast arvates, et suudavad oma maja päästa, kuid tuli võttis neilt nii elu kui maja.

Senistel andmetel on Oregonis kaotanud põlengutes elu 10 inimest, kuid inimesi on kadunud ning seega võib ohvrite arv kasvada.

Kokku on kolmes osariigis vähemalt 33 hukkunut, kadunud on üle 20 inimese.

Mitmel pool on inimesed pannud hoiatussildid, et põlenud ja alles jäänud majade rüüstajad lastakse kohapeal maha.

California, Oregoni ja Washingtoni osariigis on maastikupõlenguid kustutamas üle 20 000 tuletõrjuja, kes seni ei ole kahjutulele suutnud piiri panna. Põhjus selles, et kolmes nimetatud osariigis on olnud pikka aega põud ja õhutemperatuur on seal seni kerkinud.