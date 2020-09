Sel saatuslikul hommikul oli naine äsja teada saanud, et tema poiss-sõber on teda petnud. Ta helistas oma isale, et viimane talle järele tuleks korterisse, mida ta tol ajal oma kallimaga jagas. Selleks ajaks, kui tüdruku isa kohale jõudis, oli kõige hullem juba juhtunud: 22-aastane naine oli end kaheksandalt korruselt alla heitnud ning lebas kraavis.