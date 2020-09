Terminaator 2017. aastal. Pilt on illustratiivne.

Möödunud laupäeval pidi Kohila sügispeol lavale astuma kaks bändi: Terminaator ja Shanon. Kumbki bänd aga lavale ei jõudnud ning Terminaatori eestvedaja Jaagup Kreem hoiatas järgmisel päeval sotsiaalmeedias, et ürituse korraldaja on pettur. Korraldaja Ingrid Kangur avaldas Elu24-le, et ürituse korraldamisel oli nii valearvestusi kui ka ebaõnne.