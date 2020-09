PILDID JA VIDEO ⟩ Hispaania 90-aastane majakas muutus tundmatuseni

Selle aasta alguses andis 4000 inimest allkirja, et Ajo majakas jääks selliseks, nagu ta on, sest nende arvates ei esinda ta värvilisena enam kohalikku ajalugu ja arhitektuuri.

«Saan kritiseerijatest aru, sest on inimesi, kes tahavad, et kõik oleks kogu aeg ühesugune ja traditsiooniline. Tean, et annan oma värvide ja kujunditega paikadele ja ehitistele uue elu,» sõnas kunstnik.

Ta lisas, et igasugune reaktsioon ta tööle on teretulnud, on see siis positiivne või negatiivne.