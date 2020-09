Esimesed mälestused on Liisil Pärnust vanaema korterist. «Järgmised päris mälestused on Saksamaalt, lasteaeda mineku hommikud, see nutmine, siis pildistamine Saksamaal. Ma mäletan, et oli sinine taust ja õhupallid, lilleline kleit, tukk oli lõigatud. Fotograaf ütles saksa keeles, et ole õnnelik, aga mäletan, et mul oli nutuvõre ümber suu. Üritasin naeratada, aga sellest ei tulnud midagi välja,» rääkis lauljatar.