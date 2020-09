INTERVJUU ⟩ Eestit avastav Roald Johannson: Venemaa küsimus ärritab idapiiril erinevalt

«Täiesti ootamatult lõigati plaanid läbi. Minu eesmärk veel märtsi alguses oli mitu kuud reisida ja valmistuda juba sügishooajaks, aga midagi pole teha. Mul pole karvavõrdki kehvem meel Eestis ringi sõita. Lihtsalt see fookus ja saadete ülesehitus on teistsugune kui välismaal olles: saade endiselt kolmveerand tundi pikk, aga püüan Eesti retked üles ehitada sõidule, trajektoorile ja kulgemisele,» lisas ta.

Mis elu elavad inimesed Eesti-Vene piiri ääres? Kas ja kuidas mõjutab suure idanaabri kuklasse hingamine nende igapäevast elu? Kuidas edeneb mahuka idapiiri ehitus? «Õhtu!» saatejuhidki uurisid, kas idapiiri kandi rahvas suhtub Venemaasse kuidagi teisiti kui keskmine mandrielanik. «Suhtumine ida pool oli teistsugune kui Setumaal, kus oli kõigil absoluutselt kama kaks. Küll aga ärritas see küsimus, et kas Venemaa teie turvalisust kuidagi häirib, idapoolsemaid inimesi: seal üks härra ütles, et vot teile eestlastele tundub see suur asi, aga Venemaad ei koti see pisike Eesti,» meenutas Johannson.