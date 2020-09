VUTISTAARIDE RAHATABEL ⟩ Lionel Messi sissetulek ulatub uskumatu summani: möödus Ronaldost

Kuigi Messil ei õnnestunud oma tahtmist läbi suruda ja Barcelonast lahkuda, võib ta leida lohutust sellest, et tema karjääri netosissetulekud ületavad nüüdsest ühe miljardi dollari piiri. Forbesi andmetel möödub ta 2020. aastal ka portugaallasest Cristiano Ronaldost teenides käesoleval aastal Barcelona särgis 126 miljonit dollarit, Itaalia klubis Torino Juvetuses leiba teeniv igirivaal Ronaldo aga «vaid» 117 miljonit dollarit.

Ronaldo on siiski maailma kõige populaarsem sportlane, kelle sotsiaalmeediakontodel on üle 457 miljoni jälgija. Juventuse väravamasinast sai 35-aastaselt esimene jalgpallur, kelle teenistus ületas ühe miljardi dollari piiri.

Forbesi andmetel on jalgpallurite rahatabeli tipus veel Prantsusmaal PSG-s mängiv Neymar, kelle sissetulekuid hinnatakse 2020. aastal 96 miljonile dollarile. Neymari meeskonnakaaslane, 21-aastane prantslane Kylian Mbappe on 42 miljoniga neljandal positisoonil. Kümne enamteenivama vutimehe hulgas on kümnendal positsioonil ka väravavaht. Manchesteri Unitedi kollkipri David de Gea sissetulekuid hinnatakse 27 miljonile dollarile.