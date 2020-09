VÄGA KONKREETNE PÕHJUS ⟩ Miks polnud Jackie Kennedy nõus võtma seljast oma abikaasa verega kaetud kostüümi?

1963. aasta augustis tõi Jackie enneaegselt ilmale poeg Patrick Bouvier Kennedy. Paraku suri laps kõigest kaks päeva pärast sündi. Jaqueline oli löödud, ent nõustus siiski koos abikaasaga Texasesse sõitma. 22. novembril sõitis paar avatud katusega limusiinis läbi Dallase, kui äkitselt kõlasid lasud ja naine oli kaetud oma armastatu verega. Üks kuul tabas presidenti selga, teine pead. President toimetati koheselt Parklandi haiglasse, kuid vigastused olid nii rasked, mistõttu ei suutnud arstid enam midagi teha ja kell 13.00 kuulutati John F. Kennedy surnuks.



Jackie sõitis hiljem koos oma abikaasa kaasa surnukehaga lennujaama. Lennukist leidis ta eest puhtad riided, kuid selga ta neid ei pannud. Oma nägu puhtaks pühkima asunud naist tabas koheselt kahetses. «Miks pesin ma vere ära? Oleksin pidanud selle sinna jätma – vaadaku, mida nad tegid!» meenutas Jackie hiljem ajakirjaga Life vesteldes. Jackie kandis saatuslikul päeval roosat kostüümi. Seda on korduvalt nimetatud Chaneli kostüümiks, kuid tegelikult on see Ameerikas valminud originaalist palju odavam koopia. Chaneli peadisainer Karl Lagerfeld spekuleeris oma elu ajal, et tõenäoliselt oli tegemist naised ihudisaineri Oleg Cassini kätetööga. Esileedi lasi sageli ajakirjadest nähtud tippdisainerite loomingut Cassinil järgi teha.



Ta kandis oma abikaasa verega kaetud kostüümi terve ülejäänud päeva. Naine taipas, milline võim on fotodel sõnumite edastamiseks. Oma verist kostüümi kandes tuletas ta kõigile meelde oma abikaasa jõhkrat mõrva. Teel Washingtoni istus ta oma abikaasa kirstu kõrval. Jackiele pakuti võimalust astuda lennukist maha fotograafide teele sattumata, kuid sellest ta samuti keeldus. «Astume tavapäraselt maha. Tahan, et nad näeksid, mida nad tegid,» lausus Jacqueline.