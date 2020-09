Kunagine lapsstaar Toomas Uibo: annan endale aru, et ma teen endiselt vigu

«Laulmist ja rahva ees olemist saab nautida siis, kui see endale meeldib ja mulle on natuke hakanud meeldima. Ma arvasin 36 aastat siis, et ei meeldinud,» lausus Toomas Uibo saates «Hommik Anuga» antud intervjuus. Toomas Uibo veetis viis aastat oma lapsepõlvest rambivalguses: «Eks seda sai üsna palju – eriti ühele lapsele. Ilmselt siis oligi väike tüdimus sellest.»

«Hääl muutus ka muidugi. Poistel tekib teatavasti häälemurre, hääl polnud enam see,» nentis Uibo. «Juba mõningatest salvestustest on aru saada, et hääl oli selline tuhm ja helitu. Tekkis paus ja tekkisid teised huvid,» põhjendas Toomas Uibo loobumist.

Mehe enda hinnangul on tema hääl praegu kohati okei: «Ma tunnen seda, et tegelikult laulmine on väga tehniline ala,» ütleb Uibo. Ta nendib, et 36 aastat hiljem ei ole võimalik üleöö täpselt sama häält teha. «Selles olen ma täiesti veendunud. Annan endale aru, et ma teen endiselt vigu ja ma ei ole igas fraasis nii, nagu peaks.»