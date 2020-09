FAKTID ELUST ⟩ Kogu tõde täna 40-aastaseks saanud saatejuht Lauri Hermanni kohta

26 aastat eetris

... ja sama kaua diskoripuldis

Alustasin raadiodiskorite Ervin Hurda ja Illari Lääne juhendamisel diskodega 26 aastat tagasi. Alguses koolidiskod, kus leiutasime ise efekte ja klopsisime tehnikat kokku. Sain selgeks peamised diskoritöö põhimõtted: alustasin kassettidega, edasi tuli CD-plaat ja nüüd juba mälupulgad ja arvutid. Tänapäeva noored diskorid eksivad nii paljus – pidu tehakse tihti oma kindla playlist'iga ja «silmaklapid» peas, vaatamata rahva reageeringuid, paljud ei julge mikrofoni kasutada ja kes kasutab, see tihtilugu räägib laulu vokaali peale, lugusid lastakse arvutil masinlikult kokku miksida või ei osatagi ise miksida. Misiganes meelelahutuslikus telesaates võiks neid põhitõdesid tutvustada ja näidata diskoripuldi ja mängijatega, kuidas õige miksimine käib ning milline peo ülesehitus üldse olema peaks. See on vaimne ja füüsiline täistuuridel töö, kuniks pidu on lõppenud ja tuled põlema süüdatakse.