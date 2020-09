UUS SERIAAL ⟩ Türklaste doktor Murphy ehk autistist «Doktor Imetegija» hakkab Kanal 2s rahvast ravima

Tegemist on kodumaal ülipopulaarse ja kodumaal vaatajarekordeid purustava uue sarjaga, mis on tekitanud ka märkimisväärset rahvusvahelist tähelepanu: põhjuseks asjaolu, et tegemist on samuti Kanal 2s jooksva ameeriklaste haiglaseriaali «Doktor Murphy» analoogiga, mis aga omakorda põhineb Lõuna-Koreas välja töötatud originaalformaadil.

Võrreldes USA versiooniga on Türgi sari loomulikult oluliselt emotsionaalsem. Sarja peategelane on noor ja šarmantne Ali Vafe (Taner Ölmez), kes on autist ning sündinud savant’i sündroomiga. Agulis üles kasvanud, isa poolt eemale tõrjutud ja mööda lastekodusid loksutatud poiss lõpetas noorukina arstiteaduskonna cum laude. Autismi tõttu puuduvad noorel mehel tavapärased sotsiaalsed oskused ja tahe inimestega suhelda. See aga on noorele arstile kui omamoodi kingitus, kuna tänu sellele suudab Ali näha asju ja seoseid tunduvalt üllatuslikumalt ja loovamalt kui teised tema ametikaaslased.