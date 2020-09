Seltskonnadaam ja DJ Paris Hilton (39) avaldas eile sotsiaalmeedias emotsionaalse dokumentaalfilmi «This is Paris». Kunagi meelelahutusmaailma tähelepanu keskmes olnud Paris paljastab esimest korda, milline oli tema tormiline lapsepõlv, kuidas raputas tema elu kurikuulus seksvideo ning avaldab, kuidas kõik see on mõjutanud tema armusuhteid.

Dokumentaalfilmis «This is Paris» on näha emotsionaalseid hetki, mille seas on ka kaadreid, mida Paris Hilton esialgu maailmaga jagada ei soovinudki. Ligi kahe tunni vältel näeb aga vaataja, milline on tegelik Paris, kes ei saa valusa lapsepõlve tõttu magada ning on kaotanud usalduse nii meeste kui ka vanemate vastu.