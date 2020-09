Pressiesindaja avaldas sotsiaalmeedias pildi mürgistusest paranevast Aleksei Navalnõist

Foto kohaselt on Navalnõil juba silmnähtavalt parem, kui võtta arvesse, et ta sai närvimürgi Navitšoki mürgituse, teatab is.fi.

Twitteris avaldatud foto juures on tekst, et Navalnõi rõõmustab paranemise üle.

«Eile suutsin juba terve päeva ise hingata. Täitsa ise, mul ei olnud enam hingamisaparaati. See on suur samm edasi, kuid mul on veel pikk tee minna,» teatas Venemaa opositsioonijuht.