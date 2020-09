Belgia ekskuninga vallastütar nõuab endale tiitleid

Boëli advokaat Marc Uyttendaelen sõnas, et ta klienti tuleb kohelda samamoodi nagu Belgia ekskuninga teisi lapsi, keda on kolm.

«Temal on samasugune õigus tiitlitele kui Albert II lastel, kellel need on. Tal on õigus need saada ja teda tuleb kohelda teiste lastega, kahe printsi ja printsessiga võrdselt,» sõnas advokaat.