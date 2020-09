Inglismaa tippklubi väravakütt pikendas lepingut: teenib ligi 300 tuhat eurot nädalas

«Allkirjastasin selle! Lõpuks tehtud, olen nii õnnelik, et sain siia jääda. See on mu kodu. Tahan olla Arsenali legend ja jätta sellesse klubisse oma pärandi. On aeg teha palju tööd, kuid annan endast parima, nagu alati,» kommenteeris Aubameyang.