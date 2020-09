PARDAKAAMERA ⟩ Istu koos Eesti driftiässaga autosse ja vaata, kuidas rajal kummi kärsatatakse

Igapäevaselt Europcari haldusosakonnas leiba teeniv Randalu rääkis, et driftimise võlusõnadeks on keskendumine ja adrenaliin.

«Sul töötavad aju, käed ja jalad, kõik toimub murdosasekundite vältel. Kasutuses on kõik kolm pedaali, rool, käigukang ning hüdrauliline käsipidur. Vahest on adrenaliin nii lakke läinud, et pärast raja läbimist ei mäleta sõidust midagi. Keskendud ainult hetkele, pea on muudest asjadest täiesti tühi,» selgitas Randalu, kes Eesti- Läti meistrivõistlustel hoiab teist positisooni.