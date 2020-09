Anita Sibul pani üles pildi, mida varem poleks julgenud näidata: kas ma olin hull?

22-aastane Sibul kirjutas Instagramis avameelselt, et on veel hiljuti maadelnud kehataju moonutustega, kuid on nüüd õppinud ennast väärtustama.

Suunamudija pani üles pildi, millel poseerib alasti peegli ees, keha katmas tekk. Selgub, et pilt on tehtud pool aastat tagasi ja põhjus, miks seda alles nüüd näeme, on üpris karm.

«Mäletan, et mõtlesin, et näen imelik välja, nagu oleks mul paks selg, vale poos ja liiga laiad õlad. Nüüd vaatan seda ja imestan oma mõtete üle. Olin ma hull?» arutles Sibul ja tunnistas, et lausa vihkas seda pilti varem.

Suunamudija arvates polnud tegelikult varem põhjust endaga nii karm olla, isegi kui tal perfektset keha pole. «Mul on peaaegu selline tunne, et mul olid toona teised silmad,» viskas ta nalja.

Sibul imestas, et on vaid poole aastaga teinud kannapöörde. «Kas keegi saab mulle selgitada, kuidas selline asi psühholoogiliselt juhtub? Täpselt sama pilt ja päriselus täpselt samasugune keha,» lisas ta.