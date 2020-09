KAS TOPELTMÄNG ⟩ Sünne Valtrist lahku löönud Edvin Petrovi uuel bändil on tekkinud üllatavad netisõbrad?

Esmapilgul läheb Topeltmängul üsna hästi. Paaril varasemal singlil on mõne kuuga kogunenud üle 400 000 vaatamise. Viimast üllitist «Süda karjub jaa» vaadates on aga mõnele inimesele silma hakanud anomaaliad.

Nimed on tõeliselt omanäolised, profiilipiltidelt saab reeglina aimata Aasia modelle, kuid jutt käib eesti keeles. Kommentaare vaadates võib arvata, et need on kas Google'i tõlkest sündinud või kopeeritud samast kommentaariumist mõnelt algselt Eesti kasutajalt.