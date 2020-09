VIDEO ⟩ USAs New Mexicos surevad linnud massiliselt

New Mexico ülikooli ökoloogi Martha Desmondi sõnul on lindude hukkumine ebatavaline ja põhjus ei ole veel selge, teatab nbcnews.com.

Veel mitmest New Mexico osast on tulnud teateid sadade hukkunud lindude kohta.

Veel on pakutud, et lindudele sai saatuslikuks möödunud nädalane jahedam õhk või siis pikaajaline põud. Asjatundjad ei välistas, et lindude surm on seotud USA lääneranniku ulatuslike maastikupõlengutega. Põlengusuits võis kahjustada lindude kopse, mille tõttu nad ei saanud enam hingata ja surid.