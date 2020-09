USAs politsei poolt tapetud mustanahalise Breonna Taylori pere saab 12 miljonit dollarit valuraha

Linnapea pressiesindaja kinnitas, et 12 miljoni dollari suurune valuraha on linna kõigi aegade kõrgeim, mis on kellelegi välja makstud. Perekonda esindav advokaat Benjamin Crump nimetas väljamakset ajalooliseks ja ütles, et usub, et see on üks suurimaid summasid, mis on kunagi välja makstud USA politsei poolt tapetud mustanahalise naise eest.