VIDEO ⟩ Uskumatu matus – naine tegi varalahkunud mehele viimase sületantsu kirstus

Viimastel päevadel hämmastab sotsiaalmeedias rahvast klipp, mis on teinud kuulsaks ühe Lõuna-Ameerika neiu. Video on kolme päevaga läinud massidesse ja saanud üle 90 000 meeldimise.

Kaamerale on püütud matuserongkäik, mis on ajanud rahva linnatänavale. Kirsiks tordil on aga rahvahulga keskel kirstul tagumikku väristav naine. «Kui su tüdruk seda su matustel ei tee, siis kas ta ikka on su tüdruk?» küsis postitaja video saateks.