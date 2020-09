VIDEO ⟩ Pluuto vastab kõlakatele: kas tema ja Grete Paia vahel susiseb armulugu või ei?

«Eks suvi oli kiire – kiire, oli ühesõnaga kokkuvõttev. Et ajapuudus on see probleem,» sõnas Pluuto MyHits hommikuprogrammis antud intervjuus.

Noor räpitalent nentis, et koroonaga on asjad muusikamaailmas küll muutunud, ent esinemisi tal jagub: «Minul on selles suhtes hästi. Ma ei kujuta ette, kuidas 5MIINUST hakkama saab...»

Kõigest 17-aastane Pluuto juhib plaadifirmat Wavy Music Entertainment, mis tähendab, et tegemist on kõige noorema plaadifirmabossiga Eestis. Eks ta ole kindlasti algfaasis veel. «Ma arvan, et see, see visioon on hetkel palju kaugemal sellest, kus ta praegu on,» lausus artist tagasihoidlikult.