Venemaa kosmoseagentuur teatas pärast «elugaasi» leidmist, et hakkab Veenust iseseisvalt uurima

Venelaste väidete kohaselt on neil materjali, mis lubab oletada, et mõned objektid Veenuse pinnal on kohti vahetanud ja võivad olla elus. Tegemist on siiski hüpoteesidega, mida tuleb veel kinnitada.

Nädal tagasi teatas Roskosmos, et USA keeldus Venemaa raketil Sojuz koha ostmisest, et viia astronaut 2021. aasta kevadel rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS).

Veenus on Päikese poolt loetuna teine planeet Päikesesüsteemis ning meile lähim planeet, mille vähim kaugus Maast 38,2 miljonit kilomeetrit, tiirlemisperiood on 224,7 Maa ööpäeva.

Veenus on Maa tüüpi planeet ja teda kutsutakse vahel ka Maa kaksikuks, kuna on Maaga umbes sama suur ja sarnase gravitatsiooniga. Siiski on Veenust Maast üsna erinev, kuna tal on meie Päikesesüsteemi planeetidest kõige tihedam atmosfäär, mis koosneb rohkem kui 96 protsendist süsihappegaasist ja atmosfääri rõhk on planeedi pinnal Maa omast 92 korda suurem.