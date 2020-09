Muusikud Cardi B ja Offset lahutavad abielu

Cardi B andis Georgia osariigis sisse lahutuspaberid sisse 14. septembril ja varsti algab ka kohtuvaidlus. Kindlad summaad pole veel jutuks tulnud, kuid Cardi B loodab kohtult saada nii lapse hooldusõiguse kui ka elatisraha.



See suhe on juba eos olnud hukule määratud. 2018. aastal, kõigest viis kuud pärast nende tütre sündi, tuli avalikuks info, et Offset oli naist petnud, kuid Cardi B nõustus siiski abielu jätkama. Offset on teda petnud kõik need aastad, kuid Cardi B on sellest kõigest lapse tõttu mööda vaadanud. Muusikute tütar Kulture on 2-aastane. Cardi ja Offset abiellusid salaja 20. septembril 2017. Alles siis, kui Cardi oli rasedaks jäänud, tunnistas ta avalikult abielu.