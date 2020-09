VIDEO ⟩ Kaunis kuulamine! Elina Nechayeva avaldas esimese enda kirjutatud pala

«Me kõik mõtleme oma lähedastele, kes on siit ilmast lahkunud ja loodame, et nende hing on kusagil lähedal ning nad näevad meie tegemisi kõrgelt pilve tagant. Kirjutasin laulu «Lind» mõeldes oma vanaemale,» selgitab Elina oma esimese isekirjutatud singli tagamaid.



«Tema oli inimene, kes ei kahelnud minus hetkekski, toetas mind alati kõiges ning viis mind kontserditele ja teatrisse. Just vanaemale laulsin uued õpitud laulud ette ning tema arvamus oli mulle väga oluline. Vanaema oli alati kõikidel esinemistel publiku hulgas ja jagas pärast oma muljeid, mis aitasid mul areneda ja oma unistuste poole pürgida. Ma suunan oma tugevad emotsioonid muusikasse ning selles laulus ongi tükikene minu hinge ja südant, mis tunnevad igatsust kalli inimese järele,» on Elina oma loomingu ja inspiratsiooni kohta öelnud.



«Lind» on kolmas singel Elina hilissügisel ilmuvalt albumilt, millelt muuhulgas võib leida ka europala «La Forza». 8. detsembril toimub Saku Suurhallis Elina Nechayeva esimene suur soolokontsert, kus tuleb esitlusele nii klassikalisi palu kui ka lugusid, milles seguneb elektrooniline muusika orkestrimuusikaga.