VIDEO ⟩ New Yorgis läheb oksjonile maailma suurim türannosauruse skelett

Üks maailma kõige täiuslikum Tyrannosaurus rex'i skelett läheb New Yorgis asuvas Christie'si oksjonimajas müüki 6. oktoobril , vahendas oksjonimaja.

See umbes 190 luust koosneva luustiku leidis 1987. aastal amatöörpaleontoloog Stan Sacrisoni. Leidja auks sai eelajalooline olend nimeks Stan.

Kokkupanduna on Stani mõõtmed 1128 x 396 x 183 cm.

Lõuna-Dakotas asuva Black Hillsi geoloogiliste uuringute instituudi teadlased, kes Stanit uurisid kaks aastakümmet, ütlesid luude põhjal, et dinosaurus murdis oma elu ajal kaela, mille tagajärjel kasvasid kaks selgroolüli kokku.

Samuti leidsid teadlased, et Stan oli ilmselt kokkupõrkes liigikaaslasega murdnud oma ribid ning tema koljust leiti punktsioonihaavad.

Stani on praegu võimalik näha New Yorgis Rockefelleri keskuses asuva oksjonimaja vaateakendel.

Christie'si oskjonimaja teaduste ja loodusteaduste osakonna juhataja James Hyslop ütles, et taolise eluka oksjonile tulek on võimalus, mida näeb vaid korra elus.

«Selliseid T. rex'e lihtsalt ei tule turule. See on uskumatult haruldane sündmus,» ütles ta.

«See on 20. sajandi ikooniline leid ja sobib hästi konteksti, mida me sel õhtul pakume,» lisas Hyslop.

«T. rex on kaubamärk, mida ükski teine dinosaurus pole,» ütles Hyslop ja lisas, et see sobitub kenasti Picasso, Jeff Koonsi või Andy Warholi kõrvale.