Rootsi väljaanne teatas Olof Palme mõrva uuest kahtlusalusest: kes oli salapärane GH?

Svanska Dagbladet kirjutas nüüd uuest Palme mõrvateooriast ja ka uuest kahtlusalusest, kelleks on politsei arhiivides olev investor tähistusega GH.

Smith uuris GH kohta käivat materjali üksikasjalikult. Teada on, et GH õppis õigusteadust, kuid võitis 1980. aastal hobuste võiduajamistel üks miljon Rootsi krooni, jättis ülikooliõpingud pooleli ja lahkus töölt Rootis Postis.

Stockholmi börsil oli 27. veebruaril 1986 langus 5,3 protsenti, peaminister Olof Palme mõrvati 28. veebruari hilisõhtul 1986 Stockholmis Sveavägeni ja Tunnelgatani nurgal. Kas nende sündmuste vahel on seos?

GH oli sugulaste sõnul üsna kinnine ja endasse sulgunud inimene. Ta ei soovinud, et keegi ta võiduajamiste võidust teaks.

«Saime testida kõiki revolvreid, välja arvatud ühte. Tegemist oli relvaga, mis kuulus isikule, kes on politseidokumentides tähistusega GH,» sõnas Palme mõrva uurimisrühma kuulunud Lennart Gustafsson.

Politsei võttis GH-ga otse kontakti alles 1994. aasta jaanuaris. GH teatas siis politseile, et ta müüs oma relva ära ja tal ei ole ostja kontaktandmeid.

Politsei hakkas siis GH-d lähemalt uurima ja märkas, et tal ei olnud Palme mõrva ajaks alibit.

«Temas sai meie jaoks äärmiselt huvitav isik ja me otsisime igaks juhuks ta suvekodu läbi. Me ei leidnud siiski tõendeid, et teda Palme mõrvaga seostada,» lisas uurija Gustafsson.