Kristi Loigo väidab, et teenis «Kodutunde» saatega vaid 1300 eurot kuus

Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas rääkis «Pealtnägijas», et nad pöördusid kevadel Loigo poole sooviga näha, mismoodi on heategevuse raha kasutatud. Vihjed selle kohta, et saatele annetatud raha ei kasutata sihtotstarbeliselt, jõudsid Kaljase kõrvu juba aasta algusest. «Ainuke asi, mis meid on koguaeg huvitanud, me teame viimaste aastate annetuste kaudu tulnud rahasid, kuidas seda raha on kasutatud. Tänase päevani me seda ei tea,» tõdes Kaljas.

Kristi Loigol on aga teooria, et Postimees Grupil oli juba varem valmis plaan, kuidas teda kõrvale tõrjuda, sest vaid loetud päevad hiljem teatas Kanal 2, et südisel läheb eetrisse samalaadne saade «Hingesoojus». Selle saate produtsendiks hakkas Katrin Lust ja Loigo sõnul on siinkohal tegemist kaaperdamisega.

«Heategevus ei saa olla ühe persooni monopol. Heategevus on midagi, mida me saame ühiselt teha. Me ei saa tolereerida seda, kui ühe inimese hetkel väidetav ebaausus hakkab rikkuma säärast tegevust,» vastas Kaljas Loigo süüdistuste peale.

Loigo jagas «Pealtnägijale» vaid loetud minutid enne intervjuu algust ka enda tellitud auditit, mille usaldusväärsuses ta ise ei kahtle. «Nad on vannutatud audiitorid. see dokument läheb ka politseisse, ehk selles suhtes ei saa selliseid asju feikida,» selgitas Loigo.

«Audit ütleb, et annetusrahasid on alati tarbitud sihtotstarbeliselt ja annetused on pigem miinuses kui plussis,» lisas Loigo, kelle sõnul maksab tema firma pigem ise peale, kui saab tulu teenida.

2019 oli erakordselt hea aasta sest «Kodutunne» korjas aastaga ligi 440 000 eurot annetusi, mis on kaks korda rohkem kui aasta varem. Seda on isegi pisut rohkem kui ETV «Jõulutunnel», mille kampaania on üks kord aastas. Loigo sõnul tuli rekordsumma paljuski tänu tavatult suurele aastalõpu erisaatele.

«Me panime ka panuse sellele saatele, et me peame sellest pidevast vaesusest välja tulema. Sellest peost suhu elamisest. Sellepärast on see süüdistus mulle väga valus. Ma otsin kõiki võimalusi, ma maksan enda ärituludest sellele asjale peale. Ja sa tuled ütled, et ma olen midagi võtnud omale,» lausus Loigo pisarsilmi.

«Kümme aastat oled sa teinud tippsaadet ja andnud sinna oma elu ja energia ja siis ongi, et ma olengi kurjategija,» rääkis Loigo saate alguses.

Mõnele on need siiski krokodillipisarad sest vähekindlustatud inimesi aitav teleprodutsent elab ise Tallinna külje all 280-ruutmeetrises häärberis.

265 000 eurot maksnud maja osteti OÜ Õuetuba nimele ja on ametlikult kirjas firma kontorina.

«See on firmalaenuga ostetud,» selgitas Loigo ja lisas, et kasutab eramut ka laopinnana, sest tema eelmine kodu muutus juba laoks, kus hoiti «Kodutunde» asju.

«Mina maksan 900 eurot renti igakuiselt oma firmale, sest kasutan 73 ruutmeetrit majas elamispinnaks, kogu majapind on 280,» rääkis Loigo.