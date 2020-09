KOROONARAHA ⟩ Briti tõsielustaarid teenisid pandeemia ajal sotsmeedias jahmatavaid summasid

Veebilehekülg Online Casinos pani hiljuti kokku nimekirja briti tõsielusaadetest, mille staaridel on Instagramis kõige enam lööki. Nimekirja tipus oli «Love island» («Armastuse saar»), mille staaridel on kokku ligi 124 miljonit fänni. Teisele kohale tuli kõigest 53 miljoni fänniga «Only way is Essex» staarid ja 49 miljoniga jäid kolmandaks tõsielusaates «Geordie shore» osalenud.

Nimekiri oli koostatud kõigi nii nais- kui meessoost osalejatest ning kuigi «Geordie shore» jäi üldarvestuses kolmandale kohale on selle kaunitarid, Charlotte Crosby (7 miljonit), Elettra Lamborghini (5,9 miljonit) ja Vicky Pattinson (4,6 miljonit), tõsielustaaride seas nimekirja tipus.

Ilmselgelt on tõsielustaaridel tänu miljonitele fännidele võimalik teha mitmeid reklaampostitusi ja nende pealt siis ohtralt raha teenida. Online Casino arvutaski huvi pärast kokku palju tõsielustaarid pandeemia ajal (alates 1. aprillist) viie kuu jooksul oma reklaampostitustega võisid teenida. Online Casino jälgis arvutusteks tõsielustaaride sotsiaalmeedia postitusi ning nende alla lisatud märksõnu (#ad ja #paidpromotion).

Daily Star tõi välja kümme tõsielustaari ja need võimalikud summad, mis nad koroonaviiruse pandeemia ajal reklaampostitustega teenisid. Elu24 lisas iga kaunitari juurde ka ühe näite nende postitusest, millega nad miljonitele fännidele erinevaid tooteid reklaamivad... ja selle eest suuri summasid küsivad.

MARNIE SIMPSON

Tõsielusaatega «Geordie shore» 2013. aastal liitunud Marnie Simpson teenis arvutuste kohaselt alates 1. aprillist ainuüksi reklaampostitusega 300 000 naela ehk ligi 330 000 eurot. 28-aastane Marnie, kellel on Instagramis 3,8 miljonit fänni ning teenib ühe postitusega veidi üle 23 000 euro. Praeguseks on ta tõsielusaatest lahkunud.

HOLLY HAGAN

Samuti «Geordie shore'ist» tuntud Holly Hagan (28) teenib ühe Instagrami postitusega ligi 19 500 eurot ja on pandeemia ajal tasku pannud umbes 291 000 eurot. Tal on Instagramis samuti 3,8 miljonit fänni.

VICKY PATTISON

2011. aastal «Geordie shore'ist» tuntuks saanud Vicky Pattinsonil on Instagramis 4,6 miljonit fänni. Viimase üheksa aastaga on ta osalenud ka teistes tõsielusaadetes ning 31-aastane inglanna on pandeemia ajal sotsiaalmeedia postitustega teeninud üle 240 000 euro.

MOLLY-MAE HAGUE

Briti «Armastuse saares» 2019. aastal osalenud Molly-Mae Hague'l oli juba enne saade sotsiaalmeedias palju jälgijaid. Tõsielusaade kasvatas 21-aastase neiu konto 4,3 miljoni fännini. Ühe Instagrami postituse eest küsib Molly-Mae üle 14 000 euro ning 1. aprillist on ta teeninud veidi üle 227 000 euro.

CHARLOTTE CROSBY