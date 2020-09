VIDEO ⟩ Saksamaal vallandati 29 Hitleri fotosid jaganud politseinikku

Lääne-Saksamaa politsei avastas viis äärmusliku sisuga vestlusgruppi, mis tekitasid mure, kas paremäärmuslased on filtreerunud politsei ja kaitseväe ridadesse, teatab nytimes.com.

29 politseinikust 14 kodu ja töökoht otsiti läbi ning nende nutiseadmetest leiti suures koguses paremäärmuslikku materjali. Ilmnes, et neonatside vestlusgruppides oli ka politsei juhtivtöötajaid.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa siseminister Herbert Reul sõnas, et leitu häbiväärne. 16. septembri pressikonverentsil nimetas ta politseinike vahel jagatud pilte paremäärmuslikuks propagandaks ning kõige koledamaks ja põlastusväärsemaks neonatside peibutuseks.

126 jagatud fotol oli näha haakristi ja Hitlerit, veel oli arvutis tehtud pilt, millel on sisserändajaid gaasikambris ja tumedanahalise mehe mahalaskmist.

Saksamaa politseis ja kaitseväes on aremäärmuslaste arv viimaste aastatel mitmekordistunud. Osadel neist on relvakollektsioon ja nimekiri vaenlastest, kes tuleks hävitada.

Aastaid tagasi arvasid Saksamaa võimud, et paremäärmuslasi on politseinike ja sõjaväelaste seas vaid käputäis ning nad on üksikjuhtumid.