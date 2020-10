PÖÖRDEPUNKT ⟩ Siberisse saadetud tippmaadleja Olev Kiirend: kaotasin vangilaagris ühe kuuga 20 kilo

«Tõeline pöördepunkt Olevi elus toimus 1982. aasta oktoobris, kui ta koos kahe sõbraga Nõukogude Liidust mereteed kasutades põgeneda üritas,» tutvustab saadet selle toimetaja Martin Aare. «Meid huvitas kõik see, mis juhtus enne ja pärast. Elu sõjajärgses Nõukogude Eestis oli karm. Olevi isa, metsavend Johannes Kiirend, sai nõukogudevastase agitatsiooni eest 25+5 aastat ning saadeti Kasahstani vangilaagrisse. Ema pidi ise hakkama saama. Olev sai väga kiirelt aru, mida see «rahvaste sõpruse häll» endast tegelikult kujutab. Sellest on meie saates mitu seika. Märkimisväärne on ka see, et juba 16aastaselt oli Olevil kaks eesmärki: Eesti vabaks võidelda ja maadluse maailmameistriks tulla.»