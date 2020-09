USA abielupaar jättis ettekandjale üllatava «jootraha»

See oli tüüpiline pühapäev New Jersey osariigis Brooklawnis asuvas söögikohas Empire Diner , kui Lisa Mollett teenindas kahte oma püsiklienti, vahendas ABC6.

«Selle asemel, et öelda, et too meile näiteks vaarikateed, andsid nad mulle hoopis autovõtmed ja ütlesid, et see on mulle,» kirjeldas Lisa Mollett üllatava jootraha üleandmist.