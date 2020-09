TAAS VALLALINE ⟩ Kas muusik Paul Neitsov on kallimast lahku läinud?

Veel aasta alguses kirjutasime , et kitarrist Paul Neitsov on sõitnud ära Kanaaridele puhkama. Aga mitte üksi. Siis oli tal kaasas treenerina tegutsev Aljona Tenjakova .

Nüüd on aga kitarrist eemaldanud sotsiaalmeediast pildid, kus 26-aastane muusik poseeris koos 30-aastase silmarõõmuga. Teine asjaolu näitab aga veelgi kindlamalt, et Neitsov on nüüd vallaline.