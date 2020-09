TRENDIGA KAASA ⟩ Juutuuber Nele Kirsipuu otsustas sügismasendust leevendada alastipiltide müügiga!

Praegu enim oma Youtube'i kanali poolest tuntud Nele Kirsipuu teatas, et liitub veel ühe populaarse platvormiga. Uudist kuulutas ta Instagramis oma 25 000 jälgijale.

«See on mu pandeemia leevendusprogramm,» tutvustab Nele lehte humoorikalt. «Mis siin öelda... pandeemia on mu iseloomu näitama pannud.»

«Postitan siia oma tulikuumasid pilte ja videosid, et sinu ja minu õnnesse panustada,» kirjeldas suunamudija OnlyFansi. Kuutellimuse eest küsib Nele 20 dollarit. See on sarnane teiste Eesti OnlyFansi suunamudijatega nagu Enni Britta või Sandra Roosme.