USAs on hakanud levima veel üks tappev haigus

Reuters.com teatel on tegemist ohtliku hobuste Ida-Ameerika entsefalomüeliidiga, millesse on senistel andmetel haigestunud 28 hobust ja 1 inimene.

See on viiruslik ajupõletik, mida kannavad edasi sääsed. Haiguse levimise tõkestamiseks käivitasid Michigani põllumajandusvõimud pihustuslennud, milles suure haigestumisriskiga aladel levitatakse lennukite abil sääsetõrjeaineid.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus CDC teatas, et Ida-Ameerika hobuseentsefalomüeliiti esineb tavaliselt riigi idaosas, kuid ka Keskläänes, kus on suured hobusekasvandused ja -farmid.

Inimestel on see haigus haruldane, kuid haigestunute seas on suremus 30 protsenti, mis on üsna kõrge. Lisaks põhjustab haigus pikaajalisi neuroloogilisi kahjustusi.